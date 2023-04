O líder do grupo paramilitar russo Wagner reivindicou neste segunda-feira (3, noite de domingo em Brasília) a tomada "legal" de Bakhmut, no leste da Ucrânia, ao afirmar que o prédio administrativo da cidade estava sob controle de Moscou.



"No sentido legal, Bakhmut foi tomada. O inimigo está concentrado nas áreas ocidentais", afirmou Yevgeny Prigozhin em seu canal no Telegram.