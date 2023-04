Grupo americano sinaliza alta atividade em complexo nuclear norte-coreano

Uma think-tank dos Estados Unidos alertou que imagens de satélite indicam um alto nível de atividade no principal complexo nuclear da Coreia do Norte, após o líder Kim Jong-un ordenar um aumento na produção.



O grupo 38 North, sediado em Washington, revelou que imagens feitas em 3 e 17 de março sugerem que o reator experimental a água leve na instalação de Yongbyon estava "próximo da estar completo" e de começar a "ser operacional".



As fotografias também mostraram que o reator de cinco megawatts ainda opera e que uma nova construção começou perto da usina de enriquecimento de urânio, provavelmente para expandir sua capacidade.



"Esses desenvolvimentos parecem refletir a recente ordem de Kim Jong-un de aumentar a produção de material físsil para expandir seu arsenal de armas nucleares", destaca o relatório.



A mídia estatal norte-coreana publicou na terça-feira imagens de Kim inspecionando ogivas nucleares que, segundo especialistas, mostram um progresso técnico e podem apontar para um teste iminente.



A Coreia do Norte multiplicou seus lançamentos de mísseis nos últimos meses, enquanto a Coreia do Sul aumentou a frequência e magnitude dos exercícios militares conjuntos com os Estados Unidos.



A agência estatal norte-coreana KCNA comentou neste domingo contra essas manobras e alertou sobre a "capacidade de ataque nuclear" de Pyongyang.



O comentário dizia que "ficará muito claro como as armas nucleares da RPDC (sigla oficial da Coreia do Norte) serão utilizadas se a dissuasão bélica não surtir efeito em quem anda descontrolado, sem medo de armas nucleares".