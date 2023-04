Terceiro ataque de Israel na Síria em uma semana

Cinco soldados sírios foram feridos neste domingo(2) no terceiro ataque de Israel em uma semana, informou a agência oficial do país árabe SANA.



O ataque aéreo ocorreu após a meia-noite contra posições do Exército na cidade de Homs (centro) e sua província.



O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), uma ONG com sede em Londres e uma ampla rede de contatos na Síria, disse que o alvo da ação eram posições do Exército e grupos pró-iranianos em Homs.



O diretor da organização, Rami Abdel Rahmane, disse à AFP que vários combatentes de grupos pró-iranianos também morreram em um centro de pesquisa atingido pelo ataque.



O Irã também anunciou a morte de um oficial da Guarda Revolucionária. Segundo o OSDH, ele morreu em um ataque do dia anterior junto com outros quatro iranianos.



Desde o início da guerra civil na Síria em 2011, Israel realizou centenas de operações neste país, argumentando que tenta impedir que seu inimigo Irã se estabeleça em suas fronteiras.