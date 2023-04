Três cidadãos britânicos estavam detidos pelas autoridades do Talibã no Afeganistão, anunciou a ONG britânica Presidium Network neste sábado (1º).



A organização disse no Twitter que estava "trabalhando de perto com duas das famílias" dos detidos.



De sua parte, o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido disse em um comunicado que está trabalhando "duro para garantir o contato consular dos cidadãos britânicos detidos no Afeganistão e fornecer apoio às famílias".