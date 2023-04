Milhares protestam em Israel contra reforma judicial, apesar da concessão do governo

Milhares de israelenses foram às ruas de Tel Aviv neste sábado (1º) pela 13ª semana consecutiva para protestar contra o projeto do governo de reforma judicial, apesar da "pausa" no processo legislativo decidida pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.



Desde o anúncio da mudança legislativa no início de janeiro, dezenas de milhares de cidadãos foram às ruas todas as semanas para denunciar o projeto de lei e protestar contra o governo de Netanyahu, um dos mais à direita da história de Israel.



O primeiro-ministro anunciou em 27 de março uma "pausa" legislativa para dar uma "oportunidade (...) ao diálogo", após a intensificação dos protestos, o início de uma greve geral e o surgimento de tensões em meio à maioria parlamentar em função da destituição do ministro da Defesa, Yoav Galant, que havia sugerido a suspensão temporária da reforma.



Em 28 de março, ocorreu uma reunião entre representantes da maioria e dois dos principais partidos da oposição, mas muitos analistas estão céticos quanto às chances de um acordo entre os lados.



O governo de Netanyahu defende que a reforma servirá para reequilibrar os poderes ao reduzir as prerrogativas da Suprema Corte, que o Executivo considera politizada, a favor do Parlamento.



Seus detratores acreditam que ela põe em risco os princípios democráticos em vigor em Israel ao dar muito poder à maioria parlamentar, o que beneficiaria diretamente o primeiro-ministro.