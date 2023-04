Oito corpos de migrantes são encontrados em fronteira do Canadá com os EUA

Os seis corpos encontrados na sexta-feira em um pântano no Canadá eram de migrantes que tentavam cruzar a fronteira para os Estados Unidos, informou a polícia acrescentando que duas outras vítimas foram encontradas.



As autoridades informaram que as vítimas - entre elas duas crianças - foram descobertas perto de um barco virado, pertencente a um homem desaparecido natural da comunidade Akwesasne Mohawk.



"No total, oito corpos foram recuperados das águas", disse o chefe da polícia local, Shawn Dulude, em entrevista coletiva.



Os corpos de seis pessoas de duas famílias - uma de origem romena com passaporte canadense e outra da Índia - foram encontrados na noite de quinta-feira, entre eles, o de uma criança com menos de três anos.



A descoberta de outras duas pessoas, um menor "cidadão canadense de origem romena e uma mulher que seria da Índia" foi confirmada na conferência de imprensa desta sexta-feira.



As autoridades canadenses acreditam que todos tentavam entrar ilegalmente nos Estados Unidos através do Canadá.



O território tribal Mohawk abrange as províncias canadenses de Quebec e Ontário e o estado americano de Nova York.



O barco virado foi descrito como "muito pequeno" para lidar com as condições meteorológicas de chuva, granizo e ventos fortes.



Dulude acrescentou que em algumas ocasiões este tipo de travessia era facilitado pela população local, principalmente jovens atraídos por dinheiro ou explorados por organizações criminosas.



O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, lamentou o que chamou de "uma situação devastadora" e enviou uma mensagem de condolências às famílias dos falecidos em declarações aos jornalistas.