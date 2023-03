Televisão iraniana se desculpa por retransmitir um breve beijo

Uma televisão estatal do Irã se desculpou, nesta sexta (31), por ter exibido no dia anterior um casal dando um breve beijo, informou um meio local.



As imagens divulgadas pela televisão Nasim mostra um casal dando um beijo de alguns segundos em um parque. A cena foi filmada por uma câmera oculta.



A emissora pediu desculpas por "um erro resultante da negligência da equipe de produção", indica um comunicado publicado pela agência ISNA.



O comunicado acrescenta que a emissora, dedicada principalmente a programas de entretenimento, abriu uma investigação e que "atuará com firmeza contra os responsáveis por essa negligência".



Na República Islâmica do Irã, as televisões estatais têm proibido mostrar qualquer tipo de contato físico entre um homem e uma mulher.



Em 2021, dois apresentadores, marido e mulher, provocaram polêmica ao se abraçarem diante das câmeras de uma televisão pública em uma transmissão ao vivo.



Ambos se desculparam e asseguraram que não sabiam que a câmera estava ligada.