Dois descarrilamentos ferroviários quase simultâneos deixam feridos na Suíça

Várias pessoas ficaram feridas em dois descarrilamentos de trem com poucos minutos de diferença no noroeste da Suíça, informou a polícia de Berna.



O primeiro trem descarrilou por volta das 16h30 locais (11h30 em Brasília) entre as cidades de Luscherz e Biena, e o outro, em torno de 20 minutos depois, nas proximidades de Büren zum Hof, a cerca de 40 quilômetros de distância, de acordo com um comunicado da força.



Em ambos os casos, "houve vários feridos", disse a porta-voz da polícia, Flurina Schenk, acrescentando que, à noite, as equipes policiais, médicas e de bombeiros ainda se encontravam no local dos acidentes.



Nenhuma explicação foi dada até o momento sobre os dois eventos.



Segundo a empresa de transporte público RBS, o segundo descarrilamento pode ter sido causado por ventos com força de furacão que atingiram o país nesta sexta-feira (31).



No primeiro descarrilamento, "a traseira do trem virou para a direita", descreve a porta-voz policial.



O acidente ocorreu na linha que contorna o lago de Bienna, operada pela empresa Aare Seeland mobil.



Uma tempestade vinda do sul da Inglaterra provocou ventos fortes em partes da Europa, incluindo a Suíça, de acordo com a MeteoSwiss. As rajadas mais fortes foram acompanhadas de chuvas e trovoadas.



A MeteoSwiss já havia emitido um alerta pela manhã sobre a possibilidade de ventos de 80 a 110 nas planícies e entre 100 e 140 nas montanhas.



A Suíça tem uma malha ferroviária densa com intenso movimento diariamente.



Embora os acidentes com trens não sejam raros, eles geralmente não causam um grande número de vítimas no país europeu.



O incidente mais fatal da história ferroviária suíça deixou 73 pessoas mortas em 14 de junho de 1891, quando uma ponte construída por Gustave Eiffel desabou com o peso de um trem vindo da Basileia.



Em 12 de setembro de 1982, em Pfäffikon, perto de Zurique, um trem atingiu um ônibus que passava por uma passagem de nível, matando 39 pessoas.