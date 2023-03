Dois descarrilamentos ferroviários quase simultâneos deixam feridos na Suíça

Várias pessoas ficaram feridas em dois descarrilamentos de trem com poucos minutos de diferença no noroeste da Suíça, informou a polícia de Berna.



O primeiro trem descarrilou por volta das 16h30 locais (11h30 em Brasília) entre as cidades de Luscherz e Biena, e o outro, em torno de 20 minutos depois, nas proximidades de Büren zum Hof, a cerca de 40 quilômetros de distância, de acordo com o comunicado.



Em ambos os casos, "houve vários feridos", disse a porta-voz da polícia Flurina Schenk, acrescentando que, à noite, as equipes policiais, médicas e de bombeiros ainda se encontravam no local dos acidentes.



Nenhuma explicação foi dada até o momento sobre os dois eventos.



Segundo a empresa de transporte público RBS, o segundo descarrilamento pode ter sido causado por ventos com força de furacão que atingiram o país nesta sexta-feira.



No primeiro, "a traseira do trem virou para a direita", descreve a porta-voz policial.