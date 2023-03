Várias pessoas ficaram feridas em dois descarrilamentos de trem com poucos minutos de diferença no noroeste da Suíça, informou a polícia de Berna.



O primeiro trem descarrilou por volta das 16h30 locais (11h30 em Brasília) entre as cidades de Luscherz e Biena, e o outro, em torno de 20 minutos depois, nas proximidades de Büren zum Hof, a cerca de 40 quilômetros de distância, de acordo com o comunicado.