Organização que traficava toneladas de cocaína para a Europa é desmantelada no Brasil

Autoridades brasileiras e europeias desmantelaram uma organização criminosa investigada pelo tráfico de mais de 17 toneladas de cocaína da América do Sul para Europa, informou a polícia nesta sexta-feira (31).



"Um total de 15 indivíduos foram presos e foram apreendidos bens no valor de mais de 80 milhões de euros", cerca de US$ 87 milhões (R$ 445,44 milhões), comunicou a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol).



A Europol acrescentou que "em uma vitória significativa para a guerra contra as drogas, a aplicação da lei na América Latina e Europa derrubaram uma das organizações de tráfico de drogas mais ativas no Brasil que inundava a Europa com remessas de várias toneladas de cocaína".



A Polícia Federal (PF) informou, por sua vez, que "em dois anos de investigação, foi comprovado que a organização criminosa movimentou 17 toneladas de drogas que tinham como destino a Europa, sendo que 12 toneladas foram apreendidas.



A PF detalhou que o último capítulo da operação - conduzida na quinta-feira (30) por mais de 200 policiais em diferentes estados do Brasil e em Assunção, no Paraguai - culminou na apreensão de 87 imóveis, 173 veículos, uma aeronave e o bloqueio de 147 contas bancárias.



A droga era produzida na Bolívia, trazida ao Brasil em caminhões por um fornecedor paraguaio e embarcada para a Europa por meio de "duas grandes empresas de logística marítima sediadas nos portos de Rio Grande (RS) e Itajaí (SC)", no sul.



As empresas de logística inseriram e camuflaram a droga dentro de cargas lícitas, "sem o conhecimento dos contratantes". Ao chegar na Europa, os compradores furtavam "a parte da carga regular que continha a cocaína, para distribuição em diversos países".



A polícia brasileira iniciou as investigações em março de 2021, após 316 kg de cocaína serem confiscados na cidade de Hamburgo, na Alemanha, vindos de um porto do sul do Brasil.



Autoridades do Paraguai, Alemanha, França e Espanha colaboraram na operação, de acordo com a PF e Europol.



O Brasil é um dos eixos do narcotráfico internacional. A droga é recebida via terrestre ou fluvial de países produtores de cocaína como Colômbia, Peru e Bolívia, e seguem para a Europa ou África em navios que partem de portos brasileiros.



Apelidado de "Pablo Escobar do Brasil", Sergio Roberto de Carvalho foi detido em 2022 na Hungria, suspeito de comandar uma organização de tráfico de cocaína para a Europa.