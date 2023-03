Visita de Lula à China é reagendada entre 11 e 14 de abril

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajará finalmente à China entre 11 e 14 de abril, depois de cancelar uma visita de Estado agendada para esta semana devido a uma pneumonia, disse à AFP um porta-voz do Palácio do Planalto nesta sexta-feira (31).



"A viagem será entre os dias 11 e 14 de abril", disse um porta-voz da Secretaria de Comunicação. O esquerdista de 77 anos cancelou no domingo sua visita oficial à China, primeiro parceiro comercial do país.



O porta-voz destacou que a agenda do presidente no gigante asiático ainda deve ser confirmada.



Lula, no poder desde janeiro, planejava viajar de 26 a 31 de março, mas uma broncopneumonia o obrigou a cancelar os planos.



A sua agenda previa sobretudo um encontro em Pequim com o seu homólogo Xi Jinping, com quem pretende estreitar as relações comerciais entre os dois países, além de discutir a guerra na Ucrânia. Ambos os líderes apresentaram propostas de paz para pôr fim ao conflito.



O presidente brasileiro também planejava viajar a Xangai e visitar o banco de desenvolvimento dos BRICS, o NDB, junto com sua aliada Dilma Rousseff, que assumiu a presidência da instituição na semana passada.



A China é o principal parceiro comercial do Brasil. No ano passado, o intercâmbio comercial entre os dois países superou a cifra de 150 bilhões de dólares (quase 800 bilhões de reais, na cotação atual).