O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajará finalmente à China entre 11 e 14 de abril, depois de cancelar uma visita de Estado agendada para esta semana devido a uma pneumonia, disse à AFP um porta-voz do Palácio do Planalto nesta sexta-feira (31).



"A viagem será entre os dias 11 e 14 de abril", disse um porta-voz da Secretaria de Comunicação. O esquerdista de 77 anos cancelou no domingo sua visita oficial à China, primeiro parceiro comercial do país.