Charles III encerra visita à Alemanha lembrando vítimas da guerra em Hamburgo

O rei Charles III da Inglaterra conclui sua visita histórica à Alemanha nesta sexta-feira (31) com uma cerimônia em Hamburgo para lembrar as vítimas alemãs dos bombardeios mortais dos Aliados em 1943.



Para encerrar sua primeira visita ao exterior como rei, Charles III, juntamente com a rainha Camilla, embarcou nesta sexta-feira em um trem de alta velocidade ICE com as cores alemãs com destino a Hamburgo, a segunda maior cidade do país, na companhia do presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier.



Após uma viagem de duas horas, o que é incomum para uma visita de Estado, o soberano depositou uma coroa de flores na estação de Dammtor, ao pé de um monumento às crianças judias enviadas ao Reino Unido para fugir do nazismo.



Mais tarde, visitou a Igreja de São Nicolau, destruída pelos ataques aéreos britânicos e americanos em 1943, para um momento de recolhimento com o presidente alemão.



- Reconciliação -



Charles III concluirá sua viagem de três dias com visitas às instalações ecologicamente responsáveis do porto de Hamburgo, seguidas de uma apresentação de uma banda cover dos Beatles, lendário quarteto inglês que iniciou sua carreira na cidade portuária.



A visita à igreja de São Nicolau, que ficou em ruínas e serve de memorial, é considerada na Alemanha um sinal de responsabilidade e reconciliação de "grande importância", mais significativo do que "qualquer discurso", segundo o jornal Bild.



"O sinal de reconciliação entre dois inimigos de guerra e a homenagem conjunta às vítimas é um sinal importante", disse a bispa de Hamburgo, Kirsten Fehrs, à rádio NDR, que pronunciou uma litania nesta sexta-feira.



Em 24 de julho de 1943, o Reino Unido e os Estados Unidos lançaram a Operação Gomorra, que matou mais de 30.000 pessoas em Hamburgo.



Foi um dos ataques aéreos mais mortíferos, junto com o bombardeio de Dresden, no leste do país.



Elizabeth II, que morreu no ano passado, visitou em 1992 a Igreja de Nossa Senhora de Dresden, símbolo da destruição da guerra, que desde então foi reconstruída. No entanto, naquela ocasião, ela foi recebida com arremesso de ovos.



