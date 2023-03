Presidente de Belarus está disposto a receber armas nucleares 'estratégicas' de Moscou

O presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, disse estar pronto para receber as armas nucleares "estratégicas" da Rússia em seu território, além das armas "táticas" que Moscou se prepara para enviar a este país aliado.



"Será necessário que (Vladimir) Putin e eu decidamos e introduzamos aqui, se necessário, armas estratégicas", disse ele, referindo-se aos mísseis de longo alcance. "Não vamos parar por nada para defender nossos países, nossos Estados e nosso povo", declarou Lukashenko em um discurso sobre o Estado da nação.



As armas nucleares chamadas "estratégicas" são mais poderosas e de longo alcance do que as chamadas "táticas".



Belarus, única aliada da Rússia na Europa, é liderada desde 1994 por Alexander Lukashenko e está às portas da União Europeia.



O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou no fim de semana passado que Moscou iria implantar armas nucleares "táticas" na Rússia, causando preocupação na Ucrânia e no Ocidente.



As autoridades russas ameaçam repetidamente usar armas nucleares na Ucrânia no caso de uma escalada significativa do conflito.



Segundo Putin, dez aviões já foram equipados em Belarus para o uso dessas armas nucleares táticas e, em 1º de julho, um depósito especialmente dedicado a elas será concluído.



Belarus não está diretamente envolvida no conflito na Ucrânia, mas Moscou usou seu território para lançar sua ofensiva em Kiev no ano passado e continua usando-o para realizar ataques, segundo as autoridades ucranianas.