Presidente ucraniano promete derrotar o 'mal russo' no aniversário da libertação de Bucha

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, prometeu vencer o "mal russo" ao visitar nesta sexta-feira (31), ao lado de alguns líderes europeus, a localidade de Bucha, no dia do primeiro aniversário da libertação da área, que virou símbolo das atrocidades atribuídas ao exército da Rússia.



"Vamos vencer, com certeza. O mal russo cairá, justamente aqui na Ucrânia, e não será mais capaz de levantar-se novamente", afirmou Zelensky ao lado dos primeiros-ministros da Croácia, Andrej Plenkovic, da Eslováquia, Eduard Heger, e da Eslovênia, Robert Golob, além da presidente da Moldávia, Maia Sandu.



"Nas ruas de Bucha, o mundo viu o mal russo, o mal em estado puro, que o Kremlin pretendia levar a outras ruas da Ucrânia, da Europa e do mundo, que os invasores russos poderiam ter capturado".



"Eles poderiam ter feito isso se não fosse por nós, se não fosse pelos ucranianos. Povo ucraniano, vocês pararam a maior força anti-humana de nosso tempo. Vocês impediram o poder que despreza e que pretende destruir tudo o que dá sentido ao ser humano", acrescentou Zelensky.



Em 31 de março de 2022, o exército russo se retirou de Bucha e de todo o norte de Kiev, pouco mais de um mês após o início da ofensiva na Ucrânia.



Dois dias depois da retirada, uma equipe de jornalistas da AFP descobriu em Bucha os destroços carbonizados de veículos, casas destruídas e os corpos de 20 homens com trajes civis, um deles com as mãos amarradas nas costas.



As imagens provocaram uma grande comoção ao redor do mundo. A Ucrânia e os países ocidentais denunciaram execuções sumárias e crimes de guerra em Bucha.



A Rússia negou qualquer envolvimento e denunciou uma encenação.