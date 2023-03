Chanceler russo irá presidir reunião do Conselho de Segurança da ONU

O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, irá presidir em abril uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, durante a qual a Rússia assumirá a presidência rotativa do órgão executivo das Nações Unidas.



"Outro acontecimento-chave da presidência russa será o debate público de alto nível do Conselho sobre 'Um multilateralismo eficaz por meio da defesa dos princípios da Carta das Nações Unidas'. Esta reunião será presidida por Lavrov", disse sua porta-voz, Maria Zakharova, acrescentando que o chanceler deve presidir uma sessão de discussão sobre o Oriente Médio em 25 de abril.



"Um país que viola flagrantemente a Carta da ONU e invade seu vizinho não tem lugar no Conselho de Segurança", protestou o governo americano. "Infelizmente, a Rússia é um membro permanente do conselho, e não há um caminho legal viável para mudar esta realidade", acrescentou, classificando a presidência como "uma posição amplamente cerimonial".



Na última quinta-feira, a Ucrânia chamou a presidência russa do Conselho de Segurança da ONU de "piada de mau gosto". "A Rússia usurpou seu lugar. Ela trava uma guerra colonial. Seu presidente é um criminoso de guerra procurado pelo Tribunal Penal Internacional por sequestro de crianças", disse o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba.



A Rússia assumirá a presidência do órgão executivo das Nações Unidas no próximo sábado, durante um mês, depois de Moçambique. Na ONU, a Rússia diz que enfrenta "o Ocidente coletivo", que a marginaliza das nações mundiais desde o lançamento de sua ofensiva militar na Ucrânia, em fevereiro de 2022.



A última visita de Lavrov às Nações Unidas, em Nova York, ocorreu em setembro passado, durante a Assembleia Geral.