Dois sem-terra morrem em disputa com empresa de soja na Bolívia

Pelo menos dois membros do Movimento Sem Terra foram mortos a tiros em um confronto com agricultores que pretendiam despejá-los de uma fazenda de soja, na região boliviana de Santa Cruz (leste), informou uma autoridade nesta quinta-feira (30).



"Infelizmente, temos um casal de feridos hospitalizados e duas pessoas que perderam a vida", disse o ministro do Governo (Interior), Eduardo del Castillo, em coletiva de imprensa.



Os confrontos ocorreram na quarta-feira na região agrícola de Guarayos, no departamento de Santa Cruz, locomotiva econômica da Bolívia.



Segundo o ministro, um empresário da Santagro, empresa dedicada ao cultivo da soja, levou trabalhadores para atirar "sem critério" contra camponeses assentados em uma propriedade em disputa com o Movimento Sem Terra.



O governo ordenou o envio de forças policiais ao local, acrescentou Castillo, que pediu a intervenção da Justiça para mediar o processo.