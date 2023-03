Procurador-geral da Colômbia critica 'caos' na gestão da ordem pública de Petro

O procurador-geral da Colômbia criticou o "caos" e uma "posição bastante relaxada" na gestão da ordem pública pelo presidente Gustavo Petro, que busca acabar com meio século de conflito interno através de negociações de paz com diversas organizações armadas.



De acordo com o chefe do órgão investigativo, Francisco Barbosa, as prisões e julgamentos de supostos criminosos diminuíram nos últimos meses devido a "essa distorção, essa desordem e esse caos no manejo da ordem pública na Colômbia", afirmou em entrevista ao telejornal Noticias Caracol.



O primeiro presidente de esquerda na história do país enfrenta forte oposição à sua política chamada 'Paz Total', com a qual o governo espera acordar benefícios para os narcotraficantes que abandonarem a criminalidade e se submeterem à Justiça, bem como negociações com guerrilheiros.



"A Paz Total não pode ser que você pretenda esvaziar as prisões ou legalizar a cadeia do tráfico de drogas ou fazer acordos políticos sem dizer isso com organizações desse tipo porque isso geraria uma espécie de anarquia (...) Não se pode colocar tudo no mesmo saco", declarou Barbosa.



Delegados de Petro negociam o desarmamento da guerrilha guevarista do Exército de Libertação Nacional (ELN) e das chamadas dissidências das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), que seguiram armadas após o acordo de paz de 2016, sob o qual a maioria de seus membros se desmobilizou.



Como gesto de paz, o governo estendeu uma trégua aos principais grupos armados, mas dois deles já a quebraram. O ELN se negou a aderir e continuou seus ataques. Depois, o Clã do Golfo - a maior facção do narcotráfico - rompeu a trégua com ataques a civis e soldados que levaram à sua suspensão pelo governo.



Na quarta-feira, o ELN matou nove militares no ataque mais mortal desde que Petro assumiu o poder em 7 de agosto. O presidente expressou "repúdio total", questionou a vontade de paz da guerrilha e convocou seus negociadores para "examinar" o caso. Ainda não foram tomadas novas decisões.



O assassinato dos soldados na fronteira com a Venezuela "mostra que temos uma posição bastante relaxada no manejo da ordem pública", insistiu o procurador-geral.



A Colômbia vive um conflito armado há mais de meio século entre narcotraficantes, guerrilheiros e agentes estatais. Após décadas de luta contra as drogas, o país segue sendo o maior produtor de cocaína e os Estados Unidos seu principal consumidor.