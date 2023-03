O estado de saúde do papa Francisco, internado desde quarta-feira em Roma, registrou "uma clara melhora" após "tratamento com antibióticos" contra uma "bronquite infecciosa", informou o Vaticano nesta quinta-feira (30).



"No quadro dos controles clínicos (...) foi detectada uma bronquite infecciosa que exigiu a administração de tratamento antibiótico à base de infusão que produziu os efeitos esperados, com uma clara melhoria do estado de saúde", indicou o segundo relatório diário da assessoria de imprensa de Santa Sé, acrescentando que o pontífice pode receber alta "nos próximos dias".