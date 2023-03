O presidente Joe Biden solicitou nesta quinta-feira (30) que os órgãos reguladores dos Estados Unidos restabeleçam normas mais rígidas para bancos de médio porte, com o objetivo de evitar futuras falências, como a do Silicon Valley Bank (SVB).



Biden apontou seu antecessor, Donald Trump, por suavizar a regulamentação para bancos com ativos entre 100 bilhões e 250 bilhões de dólares, e instou os reguladores do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e da Corporação Federal de Seguros de Depósito a retomarem normas mais estritas, um passo que não requer o apoio do Congresso.