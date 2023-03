Ajay Banga é o único candidato à presidência do Banco Mundial

O Banco Mundial (BM) anunciou nesta quinta-feira (30) que Ajay Banga é o único indicado a suceder à Presidência da instituição financeira, cargo atualmente ocupado por David Malpass.



O conselho de administração "recebeu uma indicação e deseja anunciar que Ajay Banga, um cidadão dos Estados Unidos, será considerado para o cargo", informou o BM em um comunicado.



"De acordo com os procedimentos estabelecidos, os diretores-executivos farão uma entrevista formal com o candidato", acrescentou o texto.



A decisão sobre o sucessor de Malpass, que deixará o cargo até o final de junho, será divulgada em maio.



Desde sua criação após a Segunda Guerra Mundial, o Banco Mundial sempre esteve sob a liderança de um cidadão americano, enquanto, por um acordo tácito entre as potências ocidentais, o Fundo Monetário Internacional (FMI) é liderado por um europeu.



Banga, que foi anunciado pelo presidente dos EUA, Joe Biden, no mês passado, tem 63 anos e nasceu em Pune, no estado indiano de Maharashtra (centro).



Ele cresceu em uma família de militares sikhs e estudou na St. Stephen's College, em Nova Délhi, antes de continuar seus estudos no Indian Institute of Management em Ahmedabad, considerado uma das melhores escolas de negócios da Ásia.



O mandato de Malpass, que foi nomeado para o cargo em 2019, quando o republicano Donald Trump era presidente dos Estados Unidos, foi manchado por dúvidas acerca de sua posição sobre o aquecimento global.