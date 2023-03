Um porta-voz da Casa Branca disse nesta quinta-feira (30) que está "profundamente preocupado" com os americanos na Rússia, após a prisão do jornalista do Wall Street Journal Evan Gershkovich, acusado de "espionagem".



"Entendemos que eles fazem um trabalho importante e que, para realizá-lo, precisam correr riscos. Mas isso não muda nossa profunda preocupação com a presença de americanos" na Rússia, disse John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional.