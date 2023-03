Câmara dos Representantes dos EUA aprova projeto de lei que promove combustíveis fósseis

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta sexta-feira (30) um texto controverso para aumentar drasticamente a produção de petróleo, gás e carvão.



Promovido pela oposição republicana, o projeto tem, no entanto, poucas chances de avançar no Senado, controlado pelos democratas, que o rejeitam sob a alegação de que favorece a indústria do petróleo.



O projeto pretende desmantelar uma série de normas e regulamentos ambientais para aumentar fortemente a produção de combustíveis fósseis. Também eliminaria programas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, incluindo o metano.



Se aprovado, "vai restaurará a liderança energética dos Estados Unidos", defendeu o presidente da Câmara, o republicano Kevin McCarthy.



Quatro democratas, incluindo vários do estado petroleiro do Texas, votaram com seus colegas republicanos a favor da medida.



A grande maioria dos democratas denuncia, porém, um projeto de lei que "prefere os poluidores aos cidadãos".



O líder da maioria no Senado, o democrata Chuck Schumer, garantiu que o texto "nasce morto" na Câmara Alta.