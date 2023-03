Chanceler russo presidirá reunião da ONU em Nova York em abril

O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, presidirá uma reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova York em abril, durante a qual a Rússia exercerá a presidência rotativa do órgão executivo das Nações Unidas.



"Outro evento importante da presidência russa será o debate público de alto nível do Conselho [de Segurança] sobre 'Multilateralismo eficaz por meio da defesa dos princípios da Carta das Nações Unidas'. Esta reunião será presidida pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov", disse sua porta-voz, Maria Zakharova, à imprensa.



Ela acrescentou que Lavrov deve presidir uma sessão de discussão sobre o Oriente Médio em 25 de abril.



Na quinta-feira, a Ucrânia chamou a futura presidência russa do Conselho de Segurança da ONU de "piada de mau gosto".



"A Rússia usurpou seu lugar. Ela está travando uma guerra colonial. Seu presidente é um criminoso de guerra procurado pelo Tribunal Penal Internacional por sequestro de crianças", disse o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba.



A Rússia assume a presidência do órgão executivo das Nações Unidas a partir de sábado e durante um mês, depois de Moçambique.



Na ONU, a Rússia diz que está enfrentando o "Ocidente coletivo", que a marginalizou das nações do mundo desde o lançamento de sua ofensiva militar na Ucrânia em fevereiro de 2022.



A última visita de Lavrov às Nações Unidas, em Nova York, ocorreu em setembro passado, durante a Assembleia Geral.