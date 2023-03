Nove militares morrem em acidente com helicópteros do exército dos EUA

Nove soldados morreram quando dois helicópteros Blackhawk do Exército dos Estados Unidos colidiram durante uma missão de treinamento no leste de Kentucky, disse um porta-voz militar nesta quinta-feira (30).



"Nove soldados morreram no acidente" na noite de quarta-feira (29), afirmou o porta-voz da 101ª Divisão Aerotransportada, o tenente-coronel Anthony Hoefler.



O acidente ocorreu por volta das 22h00 (00h00 de quinta no horário de Brasília) de quarta-feira no Condado de Trigg, em Kentucky, a noroeste de Fort Campbell, disse a base.



"Os tripulantes voavam em dois helicópteros HH60 Blackhawk durante uma missão de treinamento de rotina quando ocorreu o incidente", afirmou em comunicado, acrescentando que uma investigação foi aberta sobre o ocorrido.



O governador de Kentucky, Andy Beshear, viaja para Fort Campbell nesta quinta-feira para apoiar as "tropas e suas famílias após o trágico incidente da noite passada".



Fort Campbell é a base da 101ª Divisão Aerotransportada, uma divisão de assalto aéreo também conhecida como Screaming Eagles, que ganhou fama durante a Segunda Guerra Mundial, embora também estivesse envolvida no Iraque e no Afeganistão.