Bolsonaro retorna ao Brasil três meses depois da posse de Lula

Três meses depois de viajar para os Estados Unidos após perder a reeleição, o ex-presidente de extrema direita Jair Bolsonaro retornou nesta quinta-feira (30) ao Brasil com o objetivo de liderar a oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva.



Centenas de apoiadores o aguardavam no aeroporto de Brasília, onde aterrissou procedente de Orlando (Flórida) pouco antes das 7H00, segundo a AFP. Muitos deles carregavam bandeiras do Brasil e cantavam "O capitão voltou!".



"Esperamos por este momento por muito tempo, desde 1º de janeiro", declarou à AFP Eva Melgaço, funcionária de um salão de beleza, de 46 anos.



Mas Bolsonaro não passou por dentro do terminal e seguiu diretamente para a sede do Partido Liberal (PL), onde saudou brevemente outro grupo de apoiadores.



Sem perder tempo, se reuniu com vários de seus aliados, entre eles, deputados e ex-ministros, segundo imagens divulgadas pelo partido.



Esta semana, ele anunciou que pretende "andar pelo Brasil e fazer política" e "manter de pé essa bandeira do conservadorismo".



"Não vou liderar nenhuma oposição", afirmou em declarações na quarta-feira à CNN Brasil no aeroporto de Orlando.



Bolsonaro, 68 anos, viajou para os Estados Unidos em 30 de dezembro, dois dias antes da cerimônia de posse do presidente Lula, a quem nunca parabenizou pela vitória nas urnas, que considerou "injusta".



Ele anunciou seu retorno na semana passada e o PL deu grande publicidade ao fato nas redes sociais, embora oficialmente não tenha organizado um evento de boas-vindas.



Aliados de Bolsonaro, como o deputado Gustavo Gayer (PL-GO), convocaram simpatizantes para mostrar apoio.



As autoridades reforçaram o dispositivo de segurança no aeroporto e pediram aos apoiadores que não organizassem manifestações durante a chegada.



Os acessos à Esplanada dos Ministérios, cenário do ataque aos Três Poderes de 8 de janeiro por apoiadores do ex-presidente, "serão fechados em dois minutos" se necessário, segundo Sandro Avelar, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal.



- Desafio para Lula -



Após sair da sede do PL, Bolsonaro deve seguir para sua nova residência, uma casa no Jardim Botânico, região nobre da capital a 15 minutos do Palácio do Planalto.



O ex-presidente (2019-2022) assumirá na próxima semana a presidência honorária do partido, o maior na Câmara dos Deputados - com 99 dos 513 assentos - e segunda força no Senado.



Após um trimestre praticamente calado e sem fazer oposição, sua volta pode representar um desafio para o governo petista, de acordo com o cientista político Jairo Nicolau, da Fundação Getúlio Vargas (FGV).



"Tivemos cinco meses com uma oposição basicamente desarticulada. Agora, (...) isso pode fazer uma grande diferença. Lula vai ter que governar com uma oposição articulada", afirmou Nicolau.



Nas eleições de outubro, o ex-sindicalista derrotou Bolsonaro com uma vantagem apertada (50,9% frente a 49,1% dos votos).



Bolsonaro receberá um salário mensal de R$ 41.600, segundo a assessoria de imprensa do PL. Trabalhará junto com a ex-primeira-dama, que recentemente assumiu o comando do PL Mulher e é promovida como possível candidata no futuro.



- Frentes judiciais -



Paralelamente, o ex-presidente enfrentará dificuldades com a Justiça.



Ele é alvo de cinco investigações suscetíveis a penas de prisão no Supremo Tribunal Federal (STF), a mais recente aberta por seu possível papel como instigador do ataque em Brasília de 8 de janeiro.



Além disso, corre o risco de ser declarado inelegível se for condenado em algum dos 16 casos em tramitação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que investiga possíveis abusos políticos e econômicos nas eleições presidenciais de 2022.



Se for condenado, pode ser proibido de disputar eleições por oito anos, o que o deixaria de fora do pleito de 2026.



Bolsonaro também terá que prestar contas por um conjunto de joias recebidas como presentes da Arábia Saudita durante seu mandato, que teriam entrado no Brasil de forma irregular.



A Polícia Federal o convocou para prestar depoimento em 5 de abril, confirmaram fontes da força à AFP.



O retorno de Bolsonaro, no entanto, entusiasma parte dos brasileiros, como a comerciante Cassia Christina.



"O atual governo precisa de uma oposição forte, muito forte, porque está mergulhando o país numa derrocada econômica sem precedentes", disse a mulher de 32 anos, no Rio de Janeiro.