Um tribunal russo ordenou nesta quinta-feira a prisão provisória por dois meses do jornalista americano Evan Gershkovich, do Wall Street Journal, acusado de espionagem.



"Por decisão do tribunal de Lefortovo de Moscou em 30 de março de 2023 sobre Gershkovich E. (...), foi escolhida uma medida preventiva de detenção (...) até 29 de maio de 2023", disse o tribunal em comunicado. A sua detenção pode ser prolongada no final deste período.