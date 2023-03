Rússia afirma que jornalista americano detido foi 'pego em flagrante'

A diplomacia russa afirmou nesta quinta-feira que o jornalista americano do Wall Street Journal detido no país por "espionagem" foi "pego em flagrante".



O jornal americano negou com veemência as acusações contra o repórter Evan Gershkovich e pediu a "libertação imediata".



"O que o colaborador da publicação americana Wall Street Journal em Ekaterimburgo não tinha nenhuma relação com jornalismo", afirmou no Telegram a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova.



Ela disse ainda que o repórter Evan Gershkovich "não é o primeiro ocidental conhecido a ser pego em flagrante" e que outros já "utilizaram o status de 'correspondente estrangeiro' para acobertar suas atividades".



O crime de espionagem pode ser punido com pena de 10 a 20 anos de prisão, segundo o artigo 276 do código penal russo.



A detenção pela acusação de espionagem de um jornalista estrangeiro não tem precedentes na história recente da Rússia.



A detenção de Gershkovich representa uma grave escalada nos esforços do Kremlin para censurar aqueles que considera críticos, uma repressão que se tornou mais intensa após o início da operação militar da Rússia na Ucrânia no ano passado.