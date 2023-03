Presidência russa no Conselho de Segurança da ONU é uma 'piada de mau gosto', diz Ucrânia

A Ucrânia afirmou nesta quinta-feira (30) que a presidência da Rússia no Conselho de Segurança da ONU, que assumirá esta semana, é "uma piada de mau gosto".



"A presidência russa do Conselho de Segurança em 1º de abril é uma piada de mau gosto. A Rússia usurpou seu cargo, faz uma guerra colonial, seu líder é um criminoso de guerra procurado pelo TPI (Tribunal Penal Internacional) por sequestro de crianças", disse o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, no Twitter.



"O mundo não pode ser um lugar seguro com a Rússia" no Conselho de Segurança, acrescentou.



A presidência da entidade é rotativa mensalmente entre seus 15 membros.



Na presidência, a Rússia terá pouca influência nas decisões, mas controlará a agenda.



A Ucrânia pediu a remoção da Rússia do Conselho de Segurança devido à invasão de seu território lançada em fevereiro do ano passado.



A Rússia presidiu o conselho pela última vez em fevereiro de 2022, quando o Kremlin enviou tropas para a Ucrânia.