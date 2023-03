Acidente com helicópteros do exército americano provoca várias vítimas

Dois helicópteros Blackhawk do exército americano caíram no Kentucky durante uma missão de treinamento na quarta-feira à noite, um acidente que provocou "várias vítimas", segundo as autoridades.



Os helicópteros, da 101ª Divisão Aerotransportada, caíram por volta das 22H00 de quarta-feira no condado de Trigg, Kentucky, ao noroeste de Fort Campbell, informou o exército em um comunicado.



"Podemos confirmar que duas aeronaves da 101ª se envolveram em um acidente com um balanço de várias vítimas ontem à noite", tuitou a Divisão Aerotransportada.



"Estamos concentrados agora em nossos soldados e suas família", acrescentou.



O governador do Kentucky, Andy Beshear, já havia afirmado que temia por vítimas fatais.