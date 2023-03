A diplomacia russa afirmou nesta quinta-feira que o jornalista americano do Wall Street Journal detido no país por "espionagem" foi "pego em flagrante".



"O que o colaborador da publicação americana Wall Street Journal em Ekaterimburgo não tinha nenhuma relação com jornalismo", afirmou no Telegram a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova.



Ela disse ainda que o repórter Evan Gershkovich "não é o primeiro ocidental conhecido a ser pego em flagrante".