Jornalista americano do WSJ detido na Rússia por acusação de espionagem

Um jornalista americano do Wall Street Journal foi detido na Rússia e acusado de espionagem, anunciou nesta quinta-feira (30) o Serviço Federal de Segurança (FSB).



"O FSB frustrou as atividades ilegais do cidadão americano Evan Gershkovich (...) correspondente do escritório em Moscou do jornal americano The Wall Street Journal", afirma o FSB em um comunicado, citado pelas agências de notícias russas.



O jornalista "é suspeito de espionar para o governo americano" e de coletar informações "sobre uma empresa do complexo militar-industrial russo".



A detenção por espionagem de um jornalista estrangeiro é algo sem precedentes na história recente da Rússia.



Antes de começar a trabalhar para o WSJ em 2022, Gershkovich era correspondente da AFP em Moscou e também trabalhou para o jornal de língua inglesa Moscow Times.



De origem russa, o jornalista, de 31 anos, fala russo com fluência e seus pais vivem nos Estados Unidos.