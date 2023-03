UE tem acordo para alcançar 42,5% de energias renováveis até 2030

Os Estados membros da UE e o Parlamento Europeu alcançaram um acordo nesta quinta-feira (30) para estabelecer a meta de 42,5% de energias renováveis no consumo energético europeu até 2030, o que significa quase dobrar o nível atual de 22%, anunciaram vários eurodeputados.



O texto, que prevê procedimentos acelerados para as infraestruturas, considera "verde" a biomassa (madeira para produzir energia), explicou o eurodeputado Markus Pieper (PPE, direita).



Esta prática, criticada pelas ONGs ecologistas, será, no entanto, "melhor regulamentada", afirmou Pascal Canfin (Renew, liberais), que também celebrou o "reconhecimento do papel específico da energia nuclear, nem verde nem fóssil" para produzir hidrogênio descarbonizado, um tema que divide profundamente os 27 países da UE.