Diretor da AIEA busca acordo para proteger usina nuclear na Ucrânia

O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, anunciou, nesta quarta-feira (29), que trabalha em um plano para garantir a segurança e minimizar o risco de catástrofe na usina nuclear ucraniana de Zaporizhzhia, em mãos russas.



"Tento preparar e propor medidas realistas que sejam aprovadas por Kiev e Moscou", disse Grossi à AFP, durante uma visita à usina nuclear, a maior da Europa, ocupada por tropas russas há um ano.



"O objetivo é chegar a um acordo com certos princípios e certos compromissos, entre eles não atacar a usina", sublinhou, pedindo mais uma vez a Moscou que se abstenha de armazenar armas e equipamento militar ali.



A ideia de uma zona desmilitarizada ao redor da usina, localizada no sudeste da Ucrânia, parece avançar, após meses de negociações infrutíferas.



Ao chegar em Zaporizhzhia, Grossi lamentou que "a atividade militar esteja aumentando em toda a região, com um crescimento significativo do número de soldados".



Sua visita coincide com o temor persistente com a segurança da usina, em uma região frequentemente bombardeada.



Esta é a segunda visita de Grossi a Zaporizhzhia desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro do ano passado. Sua intenção é "avaliar em primeira mão a grave situação de segurança e proteção nuclear na instalação", disse a AIEA.



- Situação 'ainda precária' -



Esta é a segunda visita de Grossi a Zaporizhzhia desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro do ano passado.



A intenção é "avaliar em primeira mão a grave situação de segurança e proteção nuclear na instalação", disse a AIEA.



A agência da ONU mantém uma equipe de especialistas na central desde setembro de 2022, mas Grossi disse que a situação "ainda é precária".



Antes da visita, ele se reuniu ontem com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que considerou impossível restaurar a segurança na usina enquanto a Rússia controlar o local.



"Sem a retirada imediata das forças e dos funcionários russos da usina nuclear de Zaporizhzhia e do território adjacente, qualquer iniciativa para restaurar a segurança e proteção nuclear está fadada ao fracasso", afirmou Zelensky a Grossi.



A usina precisa de um fornecimento confiável de energia elétrica para garantir a segurança nuclear, mas sofreu inúmeros apagões durante a guerra, o que gerou um alarme entre a AIEA e a comunidade internacional.



O chefe da diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, afirmou na terça-feira que "a Rússia deve se retirar de cada metro quadrado do território ucraniano".



Kuleba fez essa declaração em uma sessão virtual antes da Cúpula da Democracia, que será inaugurada nesta quarta-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.



Durante a reunião, Zelensky disse que seu país está na linha de frente contra a ameaça da Rússia a todas as democracias. "Devemos nos desfazer da ilusão de que se comprometer com o mal pode trazer algo para a liberdade. Os inimigos da democracia devem perder e apenas isto pode ser a base da verdadeira segurança da democracia."



Na capital alemã, o rei Charles III, da Inglaterra, destacou que tanto a Alemanha quanto o Reino Unido permanecem unidos à Ucrânia em sua luta contra a invasão russa. "Nós nos mantemos lado a lado para proteger e promover nossos valores democráticos em comum", declarou o monarca, em sua primeira visita ao exterior como soberano.



- Sem avanços em Bakhmut -



As tropas russas tentam há meses conquistar Bakhmut, um passo fundamental para assumir o controle da região de Donetsk, leste da Ucrânia.



No entanto, segundo o general Mark Milley, chefe do Estado-Maior americano, a Rússia não faz "qualquer progresso" em direção à cidade em três semanas. "É a festa do sacrifício para os russos", disse.



Já Moscou anunciou ontem que derrubou pela primeira vez um míssil de longo alcance fornecido pelos Estados Unidos à Ucrânia. "A defesa aérea derrubou (...) um foguete guiado GLSDB", afirmou o ministério da Defesa da Rússia em um comunicado.



O foguete tem alcance de até 150 quilômetros, o que ameaça as posições e depósitos russos longe da linha de frente.



A administração russa da ocupação declarou nesta quarta-feira que Melitopol, uma das principais cidades do sul da Ucrânia sob ocupação russa, foi atingida por foguetes ucranianos, o que provocou cortes de eletricidade.



Melitopol é a capital da ocupação russa na zona da região de Zaporizhzhia sob seu controle, onde fica a usina nuclear de mesmo nome.