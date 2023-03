Os preços do petróleo caíram nesta quarta-feira, afetados por realizações de lucro e pelas paralisações em refinarias na França, que ofuscaram as boas notícias sobre a demanda americana.



O Brent para maio teve baixa de 0,47%, a 78,28 dólares, e o WTI com vencimento no mesmo mês, de 0,31%, a 72,97 dólares.



MIZUHO FINANCIAL GROUP