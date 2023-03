Estado-maior dos EUA alerta para consumo de munição em guerras

O comandante do estado-maior dos Estados Unidos, general Mark Milley, advertiu, nesta quarta-feira (29), que uma guerra com outra potência exigiria "um consumo extraordinário" de munição, e que o país precisava garantir que está preparado.



Ucrânia e Rússia usaram uma grande quantidade de munição de artilharia desde que Moscou invadiu o país vizinho, em fevereiro de 2022, gerando preocupação sobre o estoque dos Estados Unidos, um dos principais fornecedores de Kiev.



"O nível incrível de consumo de munição é uma grande lição" do conflito na Ucrânia, que continua sendo uma "guerra regional limitada", destacou o general Milley. "Se houvesse uma guerra na península da Coreia, ou uma guerra entre potências, entre os Estados Unidos e a Rússia, este consumo seria extraordinário".



O funcionário do alto escalão do Pentágono Gabe Camarillo afirmou ontem que os Estados Unidos estão investindo na produção de mais munição de artilharia.