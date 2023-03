Papa Francisco hospitalizado para 'exames médicos programados'

O papa Francisco, de 86 anos, foi internado nesta quarta-feira (29) no hospital Gemelli de Roma para ser submetido a "exames médicos programados", informou o Vaticano.



"O Santo Padre está no (hospital) Gemelli para exames previamente programados", afirmou o diretor da secretaria de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni.



O pontífice argentino, que comemorou 10 anos de papado em março, participou da audiência geral na manhã de quarta-feira na Praça de São Pedro, durante a qual apareceu sorrindo enquanto cumprimentava os fiéis em seu "papamóvel".



Francisco, que usa cadeira de rodas desde maio de 2022 devido a fortes dores no joelho direito, passou 10 dias no hospital Gemelli em julho de 2021 para uma delicada operação de cólon.



O papa explicou mais tarde que esta operação o deixou com "sequelas", então decidiu descartar a cirurgia no joelho, conforme aconselhado por seus médicos.



O mundo já sabia de seus diversos males pelo fato de sofrer de uma dor ciática crônica que o obrigava a mancar, motivo pelo qual teve que renunciar às cerimônias oficiais em algumas ocasiões.



O hospital Gemelli é o centro médico onde o papa João Paulo II também foi hospitalizado em várias ocasiões e teve um tumor benigno no cólon removido em 1992.