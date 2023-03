Calvário dos sobreviventes das armas de fogo nos EUA

A depressão e o medo da estigmatização marcaram quase metade da vida de Ralph Norman, um jovem negro de 30 anos, que há 13 ficou paraplégico por uma bala perdida.



Naquele dia 27 de junho de 2010, ele tinha acabado de reabastecer o carro com outros amigos que estavam comemorando sua formatura. Duas pessoas estavam atirando uma contra a outra, e uma bala atingiu seu pescoço.



Nunca, até sair de 14 horas na sala de cirurgia, ele tinha ouvido falar do que era ser um paraplégico. Desde então, consegue mover apenas a cabeça e ligeiramente os ombros e depende 24 horas por dia de uma pessoa para comer, escovar os dentes, pentear o cabelo, tomar banho, deitar, ou esvaziar a saliva que se acumula no tubo que o ajuda a respirar.



Por muito tempo, escondeu que estava em uma cadeira de rodas por causa de um tiro e atribuía sua paralisia a um acidente de carro.



"Não queria que pensassem que pertencia a uma gangue", disse ele à AFP, explicando que, "quando você menciona violência armada, você é estigmatizado".



Após anos de depressão, decidiu buscar ajuda. Pelo computador, que manipula com a boca, participa todas as tardes da reunião de um grupo de vítimas de armas de fogo de todo o país pelo Zoom.



Eles falam sobre suas limitações e compartilham experiências. E comentam atualidades, como a mais recente tragédia envolvendo armas nos EUA, na segunda-feira (27). Nesse dia, três menores e três adultos foram mortos a tiros em uma escola de Nashville, no estado do Tennessee (sul).



"Não entendo o que se passa na cabeça deles", diz ele, referindo-se a esses "lobos solitários".



- "Problema desconhecido" -



O impacto econômico da violência armada custa ao país dezenas de bilhões de dólares a cada ano em custos médicos e perda de produtividade, lembram as autoridades.



Pouco se fala, no entanto, dos sobreviventes das armas de fogo, que apenas em 2020 mataram mais de 45 mil pessoas, segundo dados oficiais. Deste total, mais da metade foi por suicídio.



Entre 2009 e 2017, o número de feridos foi o dobro do de óbitos, afirma estudo conduzido pela doutora Elinore Kaufman, traumatologista do hospital Presbyterian Medical Center da Pensilvânia, localizado na Filadélfia. Sete em cada 10 vítimas baleadas que chegam a essa instituição são feridas em assaltos e tiroteios, em comparação com 2 em cada 10 por tentativa de suicídio.



"Esse problema está longe de ser conhecido como deveria ser", afirma.



"Metade dos nossos pacientes desenvolve transtorno de estresse pós-traumático, ou depressão, tão graves quanto nossos militares veteranos", acrescenta.



Se a maioria dessas pessoas não tivesse uma arma por perto, poderiam ser salvas, porque "o desejo de tirar a própria vida dura menos de um dia, ou mesmo menos de uma hora", diz ela, em uma crítica aberta da proliferação de armas de fogo - cerca de 400 milhões - no país.



A violência é mais frequente na faixa etária entre 15 e 34 anos, em sua maioria homens e, em particular, negros e afro-americanos, povos originários e latinos.



Segundo Kaufman, as taxas de homicídio na população negra são "dez vezes maiores" do que as do próximo grupo.



"A violência das armas, particularmente a violência interpessoal, os assaltos e os homicídios estão fortemente determinados pelo racismo estrutural, pela pobreza e pela falta de oportunidades", explica.