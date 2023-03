Nove soldados morreram na Colômbia em um ataque da guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN), em meio a negociações de paz com o governo - informaram o presidente Gustavo Petro e o Exército nesta quarta-feira (29).



"De maneira preliminar, nos informam sobre o assassinato de 9 dos nossos soldados" em El Carmen, departamento de Norte de Santander (nordeste), afirmou o Exército em mensagem enviada à imprensa, na qual atribuiu o atentado ao ELN.



No Twitter, o presidente Petro manifestou seu "total repúdio" ao episódio.