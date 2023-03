Raro diamante rosa estimado em US$ 35 milhões vai a leilão em NY

O Eternal Pink, um raro e belo diamante rosa-púrpura de 10,57 quilates, será a estrela do leilão de Joias Magníficas da Sotheby's, em 8 de junho, em Nova York, com um valor estimado de US$ 35 milhões.



Com lapidação almofadada e sem imperfeições internas da mina de Damtshaa, em Botswana, essa gema é considerada a quintessência do rosa, com cor e brilho incomparáveis. Chega ao mercado como o diamante rosa-violáceo mais valioso já leiloado.



"Suas linhas refinadas combinadas com a intensidade de sua cor lhe conferem um lugar como uma das gemas mais extraordinárias do mundo", explica o vice-presidente-executivo e chefe de laboratório e pesquisa do Instituto Gemológico da América (GIA), Tom Moses.



Segundo a Sotheby's, a peça pode ser comparada a "obras-primas de arte, muito mais raras que um Magritte, ou um Warhol".



Os diamantes rosa são as gemas mais raras e procuradas no mercado global e um refúgio para os investidores.



O recorde de leilão desse tipo de pedra preciosa é do CTF Pink Star, vendido por US$ 71,2 milhões em Hong Kong, em 2017. Já o Williamson Pink Star, vendido por US$ 57,7 milhões também em Hong Kong, em 2022, ostenta o recorde de preço mais alto por quilate, fixado em quase US$ 5,2 milhões.



SOTHEBY'S