Rosneft fecha acordo com empresa indiana para aumentar fornecimento de petróleo russo

A gigante petrolífera russa Rosneft anunciou um contrato com um parceiro na Índia nesta quarta-feira (29) para "aumentar significativamente" o fornecimento de petróleo russo, enquanto Moscou, alvo de sanções ocidentais, busca redirecionar suas vendas para a Ásia.



Durante uma viagem à Índia de Igor Séchin, presidente da empresa estatal, "a Rosneft e a Indian Oil Company assinaram um acordo de longo prazo para aumentar significativamente o fornecimento de petróleo e diversificar as exportações para a Índia", disse a empresa em comunicado.



A Rosneft não especificou o valor do contrato assinado, nem os volumes acordados.



Na terça-feira, a Rússia anunciou que suas exportações de petróleo para a Índia aumentaram 22 vezes em 2022.



O país, alvo de importantes sanções econômicas ocidentais e embargos de hidrocarbonetos desde sua ofensiva na Ucrânia, tenta redirecionar suas exportações de petróleo e gás para outros países, especialmente da Ásia.



Índia e China, grandes consumidores de energia, são os principais países com os quais a Rússia espera compensar os contratos perdidos na Europa.



Ao mesmo tempo, a dependência russa permite que China e Índia negociem a preços baixos.



"As partes também discutiram (...) possibilidades de fazer pagamentos em moedas nacionais", afirmou a Rosneft em seu comunicado.



ROSNEFT