França registra novos confrontos em protestos contra reforma da Previdência

Novos confrontos eclodiram na França durante os protestos contra a reforma do sistema previdenciário promovida pelo presidente Emmanuel Macron, cujo governo convidou nesta terça-feira os sindicatos para uma reunião na próxima semana, após negar um pedido de mediação inicial.



A participação diminuiu para 740 mil pessoas, segundo as autoridades, e chegou a "mais de dois milhões", segundo o sindicato CGT, no décimo dia de protestos desde janeiro. Os sindicatos convocaram uma nova manifestação para a quinta-feira, 6 de abril.



As centrais sindicais são a ponta de lança da mobilização contra o adiamento da idade de aposentadoria de 62 para 64 anos até 2030, mas a decisão de Macron em 16 de março de aplicá-la por decreto radicalizou os protestos.



Os distúrbios e incidentes entre manifestantes e as forças de segurança continuaram nesta terça-feira em dezenas de cidades de França, de Lille (norte) a Toulouse (sul), passando por Rennes (oeste) e Lyon (leste), mas em menor intensidade.



O ministro do Interior, Gérald Darmanin, informou que 201 pessoas foram detidas e 175 policiais e gendarmes ficaram feridos, em um balanço comunicado às 23h30 do horário local (19h30 de Brasília).



Na quinta-feira, 457 presos e 441 agentes ficaram feridos em todo o país.



Embora o governo, que mobilizou 13 mil agentes, tente criminalizar os protestos e minar seu apoio, a ação policial é alvo de críticas por parte de ONGs de direitos humanos e do Conselho da Europa.



Imagens de batalha campal voltaram às primeiras páginas no sábado, durante os protestos contra uma barragem agrícola destinada ao agronegócio em Sainte-Soline (centro-oeste), que deixou dois manifestantes em coma.



Em ambos os casos, "há um uso desproporcional da força que já havíamos denunciado durante os coletes amarelos", disse à AFP Jean-Claude Samouiller, da ONG Anistia Internacional, lembrando o protesto social em 2018 e 2019.



- Reunião com Borne -



Neste contexto, o governo e os sindicatos dizem buscar uma forma de acalmar os ânimos, mas são firmes em suas posições: as centrais sindicais querem a retirada ou a suspensão da reforma e Macron diz não.



O líder do sindicato moderado CFDT, Laurent Berger, afirmou à noite que a primeira-ministra, Élisabeth Borne, havia convidado todas as centrais para uma reunião na próxima semana, em data a confirmar, à qual comparecerão.



Berger informou que serão apresentadas propostas, como buscar uma mediação para solucionar o conflito, um pedido que o porta-voz do governo, Olivier Véran, negou pela manhã, mas que o partido centrista MoDem, aliado de Macron, apoiou.



O presidente liberal está sob pressão. Seu governo defende que a reforma é fundamental para evitar um déficit no fundo de pensões, mas que precisa de apoio sindical e popular, além do apoio incerto do Parlamento.



"Continua governando como se ainda tivesse uma maioria absoluta", alertou a cientista política Camille Bedock, para quem tudo leva a um embate "entre o poder e a rua", já que órgãos intermediários, como sindicatos e Parlamento não podem desempenhar seu papel.



À espera do parecer, em abril, do Conselho Constitucional sobre a sua validade, Macron tenta virar a página rapidamente com outras prioridades como a saúde, a educação e a garantia de uma maioria estável no Parlamento.



Mas os protestos continuam pesando. Na sexta-feira, o presidente liberal teve que abrir mão da visita do rei britânico Charles III, prevista para esta semana.



Enquanto isso, os sindicatos não jogam a toalha e ganham a participação de muitos jovens nas marchas.



"Ainda sou muito jovem, mas a reação do governo (...) me deu vontade de lutar", disse à AFP Simeon Ronzier, um estudante de 20 anos de Lille (norte).



Em 2006, uma mobilização conseguiu que o governo da época retirasse um polêmico contrato de trabalho para jovens adotado por decreto.



Os protestos tomaram múltiplas formas em semanas: quedas na produção de eletricidade, 15% dos postos de gasolina sem combustível, trens e voos cancelados, transporte público em Paris interrompido e até a Torre Eiffel foi fechada nesta terça-feira.



Os lixeiros de Paris decidiram encerrar na quarta-feira uma greve de três semanas, que deixou milhares de toneladas de lixo acumuladas nas ruas, mas com o objetivo de voltar à luta "com mais força", segundo o CGT.