EUA critica plano nuclear de Putin em Belarus

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou, nesta terça-feira (28), o plano de seu colega russo, Vladimir Putin, de implantar armas nucleares em Belarus, país vizinho. "Esse é um tipo de discurso perigoso e preocupante", declarou, na Casa Branca.



O líder do Kremlin anunciou no último sábado que estava ordenando a implantação de armas nucleares táticas russas em Belarus, país dirigido pelo líder autoritário Alexander Lukashenko, um dos aliados mais próximos da Rússia.



Washington denunciou o plano, que vem à tona mais de um ano após a tentativa de Moscou de conquistar a Ucrânia pró-Ocidente, vizinha tanto da Rússia, quanto de Belarus. No entanto, funcionários americanos disseram que não viram sinais de transporte de armamento nuclear pela Rússia. "Ainda não o fizeram", afirmou Biden.