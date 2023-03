Biden roda o país para defender investimentos na economia dos EUA

O presidente Joe Biden iniciou, nesta terça-feira (28), uma série de viagens pelos Estados Unidos para defender os investimentos de seu governo na indústria manufatureira.



"Estou determinado a fabricar novamente nesse país, a construir a capacidade de manufatura nos Estados Unidos", disse Biden em uma fábrica de semicondutores Wolfspeed em Durham, Carolina do Norte (sudeste).



A recuperação do setor de microchips nos Estados Unidos tem sido uma prioridade do presidente democrata desde que assumiu o mandato, em 2021.



A visita marca o início de um giro que a Casa Branca batizou de "Investir nos Estados Unidos", durante o qual lideranças visitarão 20 estados do país para divulgar os novos empregos criados na indústria dos semicondutores e em outros setores, amplamente subsidiados pela União.



Segundo o governo, mais de 435 bilhões de dólares (2,24 trilhões de reais) foram investidos desde o início do mandato de Joe Biden, metade na indústria da transição energética e dos carros elétricos, e a outra metade na de semicondutores.



"Se investirmos nos Estados Unidos, podemos mudar o futuro do país", disse Biden, que ainda não confirmou se será candidato a um segundo mandato em 2024, mas já assinalou informalmente que pretende concorrer.



Wolfspeed