EUA adverte que governo de Israel 'não pode seguir' com reforma judicial

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, advertiu, nesta terça-feira (28), o governo de Israel de que o mesmo "não pode seguir" pressionando para impor sua reforma judicial polêmica, agora suspensa, que provocou meses de protestos sociais e críticas dos aliados ocidentais.



"Assim como muitos fortes apoiadores de Israel, estou muito preocupado. Não podem seguir nesse caminho, e deixei isto claro", disse Biden durante visita ao estado da Carolina do Norte "Esperemos que o premier (Benjamin Netanyahu) atue de forma a tentar alcançar um compromisso genuíno."



De volta a Washington, Biden reiterou sua preocupação com a situação em Israel, onde opositores acusaram Netanyahu de minar a democracia em sua tentativa de reforçar seu poder.



Questionado se a democracia de Israel está em um ponto de inflexão, frase que Biden usa com frequência para descrever o perigo enfrentado por democracias em todo o mundo, ele respondeu: "Não sei, mas acho que é um lugar difícil para se estar, e eles têm que resolver isto."