Bélgica investiga concessão de refúgio a sírio acusado de crimes de guerra

A Bélgica abriu uma investigação, nesta terça-feira (28), para apurar como um sírio, preso na semana passada sob a suspeita de praticar crimes de guerra para o Estado Islâmico, obteve status de refugiado.



O homem de 38 anos fugiu da Síria em 2015 e foi preso por envolvimento na execução de civis que se negaram a jurar lealdade aos jihadistas, próximo à cidade síria de Palmira, informaram promotores federais à agência de notícias Belga.



O exato papel que o suspeito exercia dentro do grupo jihadista e sua efetiva participação nas execuções ainda serão determinados por uma investigação conduzida pelos promotores federais belgas.



"O procedimento de asilo serve para proteger as pessoas ameaçadas de guerra, ou perseguição, não os que são acusadas por crimes de guerra", disse a secretária belga para Asilo e Migração, Nathalie de Moor.



A funcionária acrescentou que, se for comprovado seu envolvimento, o homem perderá o status de refugiado obtido assim que chegou ao território belga.



A guerra civil na Síria começou em 2011 por causa da repressão de protestos populares, mas rapidamente se tornou um sangrento conflito que conta com o envolvimento de grupos jihadistas.



Milhões de sírios viajaram para países vizinhos para fugir da violência. Uma onda em massa de refugiados sírios em direção à União Europeia em 2015 provocou uma crise no bloco.