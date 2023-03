Espanha prorroga limite do preço da eletricidade até final de 2023

O mecanismo para estabelecer um teto ao preço da eletricidade, conhecido como "exceção ibérica" e concedido por Bruxelas a Espanha e Portugal, foi prorrogado até 31 de dezembro - anunciou o governo espanhol nesta terça-feira (28).



"Espanha, Portugal e a Comissão Europeia concordam em estendê-lo por mais sete meses do que o inicialmente previsto", disse o governo do socialista Pedro Sánchez em um comunicado sobre esse mecanismo, que deveria terminar em maio.



"As condições que justificaram sua implementação não mudaram", explica a nota.



Em um contexto de aumento dos preços pela guerra na Ucrânia, Madri e Lisboa obtiveram autorização de Bruxelas, em junho do ano passado, para se desvincularem do sistema de tarifas europeu e poderem limitar o preço do gás usado na produção de eletricidade.



Com a "exceção ibérica", que permitiu baixar significativamente os preços da luz na Espanha e em Portugal, "conseguiu-se uma economia de mais de 5 bilhões de euros desde sua ativação em 15 de junho", segundo o governo espanhol.



O preço de referência acionado pelo dispositivo, hoje em 55 euros por MWh, vai aumentar gradualmente até atingir 65 euros em dezembro.