Junta militar de Mianmar anuncia dissolução do partido de Aung San Suu Kyi

A comissão eleitoral designada pela junta militar de Mianmar anunciou nesta terça-feira (28) a dissolução da Liga Nacional para a Democracia (LND) - da vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi -, por desafiar a nova legislação do país, informou a televisão estatal.



A LND, que obteve ampla vantagem sobre os partidos pró-militares nas eleições legislativas de 2015 e 2020, terá "seu registro como político cancelado automaticamente" a partir de quarta-feira (29), por não ter se registrado de acordo com os novos requisitos, especificou a rede MRTV.



Mianmar enfrenta um cenário de caos desde o golpe militar que derrubou o governo civil de Aung San Suu Kyi em fevereiro de 2021, com a alegação de uma suposta fraude eleitoral.



Desde então, o exército no poder promete realizar eleições nacionais.



No entanto, os militares, que esperavam a realização de eleições antes de agosto, alegaram razões de segurança e logística para adiar a data da votação.