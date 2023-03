Ucrânia usou foguetes americanos de longo alcance GLSDB, diz Rússia

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou, nesta terça-feira (28), que derrubou um foguete americano de longo alcance GLSDB, a primeira confirmação de que estas munições foram entregues à Ucrânia, essenciais para Kiev em sua próxima contraofensiva.



"A defesa antiaérea (...) derrubou 18 foguetes do sistema Himars e um foguete guiado GLSDB", afirmou o ministério em seu comunicado, em referência aos projéteis com alcance de até 150 km.



Esses artefatos foram prometidos por Washington a Kiev no início de fevereiro.



Os GLSDB (sigla para "Ground Launched Small Diameter Bomb") são munições de pequeno diâmetro e alta precisão fabricadas pela americana Boeing e a sueca Saab. Podem voar a até 150 km e atingir posições russas, em particular depósitos de armas, longe das linhas de frente.



A Ucrânia insiste muito em que precisa deste tipo de equipamento para destruir as linhas de abastecimento russas e conseguir contra-atacar o déficit de tropas e munições, visando a uma contraofensiva no sul e leste do país.



A entrega, em junho de 2022, ao Exército ucraniano dos sistemas de lança-foguetes móveis de alta precisão Himars, com munições de alcance de 80 km, permitiu a Kiev atacar as reservas das tropas russas e infligir duros reveses a Moscou para tomar amplos territórios do sul e nordeste da Ucrânia, entre setembro e novembro.